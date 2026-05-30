Durante la notte, una coppia ha subito un furto nella propria abitazione a Laterza. I ladri sono entrati superando il recinto privato e hanno portato via oggetti di valore. Le telecamere di videosorveglianza installate nella zona hanno registrato i movimenti dei malviventi, che sono stati ripresi mentre scavalcavano il muro e si allontanavano con un'auto rubata. La casa è stata saccheggiata, lasciando i proprietari senza molte delle loro proprietà.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a superare il recinto privato?. Quali dettagli hanno rivelato le telecamere di videosorveglianza della zona?. Chi sono i sospettati individuati dai Carabinieri dopo il colpo?. Perché i malviventi hanno scelto proprio quella fascia oraria?.? In Breve Furto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 maggio 2026 a Laterza.. Carabinieri di Laterza e Compagnia di Castellaneta collaborano alle indagini.. Analisi telecamere di zona per seguire una pista concreta sui sospetti.. Sottrazione di gioielli, denaro e auto parcheggiata nel recinto privato.. Venerdì 29 maggio 2026, una giovane coppia di Laterza ha scoperto il proprio appartamento svaligiato proprio al termine del ricevimento per il proprio matrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio sventurato a Laterza: saccheggiata la casa e rubata l’auto

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