Auto vandalizzata e saccheggiata nel parcheggio dell' ospedale ' Anastasia Guerriero'
Un medico ha trovato il suo SUV danneggiato e saccheggiato nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise, all’indomani del suo turno di lavoro. Si tratta dell’ultimo episodio di furto e vandalismo avvenuto nello stesso parcheggio esterno dell’ospedale ‘Anastasia Guerriero’. La vettura presentava danni visibili, e alcune parti erano state sottratte. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Ennesimo episodio di furto e vandalismo nel parcheggio esterno dell’ospedale di Marcianise. Stavolta a farne le spese è stato un medico che, al termine del proprio turno di lavoro, ha ritrovato il suo suv danneggiato e saccheggiato. Un nuovo episodio che riaccende l’allarme sicurezza al presidio.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Fiamme nel parcheggio dell'ospedale: distrutta un’auto a ScorranoL’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta...
Il ladro senza scrupoli che rubava sulle auto nel parcheggio dell'ospedaleÈ stato notato mentre armeggiava vicino a un’auto in sosta, poi il colpo: un finestrino mandato in frantumi nel parcheggio dell’ospedale di Manerbio,...