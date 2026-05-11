Auto vandalizzata e saccheggiata nel parcheggio dell' ospedale ' Anastasia Guerriero'

Un medico ha trovato il suo SUV danneggiato e saccheggiato nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise, all’indomani del suo turno di lavoro. Si tratta dell’ultimo episodio di furto e vandalismo avvenuto nello stesso parcheggio esterno dell’ospedale ‘Anastasia Guerriero’. La vettura presentava danni visibili, e alcune parti erano state sottratte. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

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