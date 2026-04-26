Saccheggiata casa di Posillipo | colpo da 300mila euro Proprietari e domestica drogati

Una banda ha saccheggiato una casa nel quartiere di Posillipo, portando via beni per un valore stimato di 300 mila euro. Secondo le ricostruzioni, i malviventi hanno narcotizzato i proprietari e la domestica, che si trovavano all’interno al momento del colpo. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e i reperti trovati sul luogo per identificare i responsabili. La polizia sta seguendo diverse piste per chiarire l’accaduto.

Hanno narcotizzato i proprietari di casa e la domestica e, indisturbati, hanno preso tutto ciò che avesse un valore. Colpo da 300mila euro in un'abitazione di via Orazio, a Posillipo. Il furto è avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso, 23 aprile, sarebbe stato scoperto venerdì, ma solo oggi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Furto di farmaci oncologici e salvavita: fermato un napoletano, colpo da quasi 300mila euroQuesta mattina i carabinieri di Benevento hanno eseguito un fermo nei confronti di un soggetto - residente nella provincia di Napoli - accusato, in... Sfondano la banca e portano via il bancomat: colpo da 300mila euro a PozzuoliFurto nella notte nella filiale Unicredit a Pozzuoli (Napoli): i malviventi hanno portato via la cassaforte del bancomat, contenente circa 300mila...