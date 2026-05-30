Matrimonio a Maserada | sì alle nozze poi lo sposo viene espulso

Notizia in breve

Durante una cerimonia a Maserada, il matrimonio è stato celebrato con regolare autorizzazione, ma successivamente gli agenti hanno scoperto un’irregolarità. La polizia ha intervenuto e ha deciso di interrompere la cerimonia, espellendo lo sposo. Le autorità non hanno chiarito come siano state informate dell’irregolarità né chi abbia autorizzato il matrimonio prima del controllo. La cerimonia si è conclusa con l’espulsione dello sposo e senza ulteriori dettagli sul procedimento.