? Domande chiave Come faranno gli sposi a garantire la validità legale del rito? Cosa riceveranno le coppie come dono simbolico dopo le promesse? Perché IKEA ha scelto proprio queste cinque città svedesi? Come influenzerà questa scelta il mercato dei matrimoni in futuro??? In Breve Progetto pilota dal 27 giugno in cinque città svedesi tra cui Malmö e Linköping. Quindici coppie celebreranno i riti civili con banchetto curato dagli chef IKEA. L'iniziativa mira a ridurre i costi nuziali sfrutt . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sì al matrimonio low cost: IKEA apre i negozi alle nozze in Svezia

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Temi più discussi: Svezia, l'idea low cost di Ikea: i clienti potranno sposarsi nei negozi; Ikea inaugura i matrimoni low cost: le coppie potranno dire Sì in negozio; In Svezia ci si sposa da IKEA, l’insegna apre i negozi alle cerimonie; Matrimonio low cost all'Ikea, ora è possibile sposarsi in uno dei punti vendita: requisiti, costi e condizioni.

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