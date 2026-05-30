Il 10 giugno si terrà uno sciopero di CallMat, coinvolgendo circa 350 famiglie. La protesta deriva da una decisione unilaterale di TIM, che ha deciso di ridurre del 15% i volumi di lavoro, mettendo a rischio il sito e la stabilità occupazionale. La riduzione delle attività potrebbe avere ripercussioni dirette sui lavoratori e sulle famiglie coinvolte, che si trovano in bilico a causa di questa decisione.

? Punti chiave Perché la decisione unilaterale di TIM mette a rischio il sito?. Come influirà il taglio del 15% dei volumi sulle 350 famiglie?. Chi sono i tre attori chiamati a intervenire per salvare i posti?. Quando potrebbe concretizzarsi la chiusura totale dello stabilimento di Matera?.? In Breve Taglio unilaterale del 15% dei volumi d'affari deciso dal committente TIM.. Fallimento trattative aziendali del 22 maggio e incontro in Prefettura il 28 maggio.. Rischio chiusura totale del sito produttivo entro il termine dell'anno in corso.. Appello urgente a Regione Basilicata e MIMIT per salvaguardare il polo materano.. I sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 10 giugno 2026 presso il sito CallMat di Matera, dopo il fallimento dei tentativi di mediazione con la direzione aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, sciopero CallMat il 10 giugno: 350 famiglie in bilico

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