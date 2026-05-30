Matera sciopero CallMat il 10 giugno | 350 famiglie in bilico
Il 10 giugno si terrà uno sciopero di CallMat, coinvolgendo circa 350 famiglie. La protesta deriva da una decisione unilaterale di TIM, che ha deciso di ridurre del 15% i volumi di lavoro, mettendo a rischio il sito e la stabilità occupazionale. La riduzione delle attività potrebbe avere ripercussioni dirette sui lavoratori e sulle famiglie coinvolte, che si trovano in bilico a causa di questa decisione.
? Punti chiave Perché la decisione unilaterale di TIM mette a rischio il sito?. Come influirà il taglio del 15% dei volumi sulle 350 famiglie?. Chi sono i tre attori chiamati a intervenire per salvare i posti?. Quando potrebbe concretizzarsi la chiusura totale dello stabilimento di Matera?.? In Breve Taglio unilaterale del 15% dei volumi d'affari deciso dal committente TIM.. Fallimento trattative aziendali del 22 maggio e incontro in Prefettura il 28 maggio.. Rischio chiusura totale del sito produttivo entro il termine dell'anno in corso.. Appello urgente a Regione Basilicata e MIMIT per salvaguardare il polo materano.. I sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 10 giugno 2026 presso il sito CallMat di Matera, dopo il fallimento dei tentativi di mediazione con la direzione aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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