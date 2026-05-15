Ex CallMat | 10 milioni per il digitale e i dati del San Carlo

Recentemente è stato annunciato un investimento di dieci milioni di euro destinato allo sviluppo digitale e alla gestione dei dati di un ospedale cittadino. La cifra è stata destinata a programmi di formazione e aggiornamento delle competenze tecniche di ex lavoratori di CallMat, l'azienda coinvolta nel progetto. Nel frattempo, alcune consigliere del Movimento 5 Stelle hanno espresso critiche riguardo al piano regionale, contestando le modalità di attuazione e le priorità delle risorse allocate.

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