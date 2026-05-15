Ex CallMat | 10 milioni per il digitale e i dati del San Carlo
Recentemente è stato annunciato un investimento di dieci milioni di euro destinato allo sviluppo digitale e alla gestione dei dati di un ospedale cittadino. La cifra è stata destinata a programmi di formazione e aggiornamento delle competenze tecniche di ex lavoratori di CallMat, l'azienda coinvolta nel progetto. Nel frattempo, alcune consigliere del Movimento 5 Stelle hanno espresso critiche riguardo al piano regionale, contestando le modalità di attuazione e le priorità delle risorse allocate.
?? Punti chiave Come verranno trasformate le competenze tecniche degli ex CallMat? Perché le consigliere del M5S criticano il piano regionale? Cosa accadrà concretamente ai dati clinici del San Carlo? Come influirà questo investimento sulla stabilità dei nuovi posti di lavoro??? In Breve 6 milioni euro per digitalizzazione e metadatazione archivi ospedale San Carlo Critiche M5S di Alessia Araneo e Viviana Verri sul piano regionale Progetti gestiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stat . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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