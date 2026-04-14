In una riunione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è discusso di un finanziamento di 15 milioni di euro destinato a sostenere circa 350 posti di lavoro in Basilicata. Le parti coinvolte nella vertenza CallMat hanno partecipato a un incontro volto a definire le modalità per trasformare le promesse di aiuto in opportunità concrete per il territorio.

A Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un vertice cruciale per il futuro occupazionale della Basilicata, dove le parti coinvolte nella vertenza CallMat hanno cercato un punto d’incontro per trasformare le promesse finanziarie in realtà lavorativa. L’incontro ha la partecipazione del Segretario Nazionale Ugl Tlc, Luigi Le Pera, insieme al Segretario regionale dello stesso sindacato, Pino Giordano, e del rappresentante della RSU CallMat, Cosimo D’Adamo. Dal fronte istituzionale lucano è intervenuta in via telematica l’ingegnerista Giuseppina Lo Vecchio, referente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione, mentre i rappresentanti di CallMat e TIM erano presenti per discutere le prospettive legate alla scadenza del contratto di solidarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso CallMat: 15 milioni in gioco per salvare 350 posti in Basilicata

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