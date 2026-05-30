Il premio Guerricchio, assegnato a Matera, riconosce l’impegno di due associazioni locali nel campo dell’arte e della cultura. Il riconoscimento evidenzia il ruolo storico delle organizzazioni nel promuovere attività culturali nella città. Il premio si inserisce nelle iniziative che preparano Matera a diventare capitale europea della cultura nel 2026, rafforzando il legame tra il riconoscimento e il ruolo della città in ambito culturale.

? Domande chiave Chi sono le due associazioni premiate per il loro impegno storico? Come si collega questo premio al ruolo di Matera nel 2026? Perché il Lions Club ha scelto di premiare gruppi e non singoli? Quale legame unisce la famiglia del pittore a questa iniziativa sociale??? In Breve Premio consegnato ad Arteria (30 anni) e Associazione Incisori Grafica Sette Dolori (50 anni). Partecipazione del sindaco Antonio Nicoletti e del presidente Lions Roberto Di Polito. Iniziativa legata al ruolo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il premio Guerricchio celebra l’arte e la cultura locale

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