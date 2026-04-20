Il Comune di Matera ha annunciato che sono stati sbloccati 4 milioni di euro provenienti dalla legge di bilancio, destinati a sostenere iniziative culturali nella città. L’ok definitivo è arrivato attraverso un accordo firmato con il Ministero della Cultura, che permette di avviare i progetti previsti con questa somma. La somma rappresenta un intervento concreto per il rilancio delle attività culturali locali.

Il Comune di Matera ha ufficializzato il via libera operativo per la gestione dei 4 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio, grazie all’accordo appena sottoscritto con il Ministero della Cultura. La decisione, comunicata da Nicoletti durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, segna un passaggio fondamentale per l’attuazione del programma dedicato a Matera 2026, anno in cui la città sarà Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo. La pianificazione strategica tra ministero e amministrazione locale. Il coordinamento tra le istituzioni si è intensificato nel corso del pomeriggio, con una riunione tecnica che ha coinvolte le direzioni generali del Ministero e gli uffici comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera 2026: sbloccati 4 milioni per rilanciare la cultura locale

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