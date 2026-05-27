Il Premio Moda 2026 si svolge nei Sassi di Matera e si concentra sull’artigianato locale. L’evento mira a promuovere i piccoli laboratori lucani e le loro creazioni. Si discute di come queste imprese possano espandersi a Dubai e Hong Kong. Inoltre, si analizzano le strategie adottate per competere con la fast fashion, puntando sulla qualità e l’unicità dei prodotti artigianali. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio manifatturiero della regione.

? Domande chiave Come faranno i piccoli laboratori lucani a conquistare Dubai e Hong Kong?. Quali strategie useranno le imprese per competere con la fast fashion?. Perché i Sassi sono diventati il palcoscenico strategico per il lusso?. Chi guiderà l'incontro tra maestri artigiani e nuovi designer internazionali?.? In Breve Settore moda conta 80 mila imprese con 40 mila laboratori artigiani e 460 mila addetti.. Tour include tappe a Palermo, Ascoli Piceno, Sanremo e Roma con evento finale al Bulgari.. Rosa Gentile e Gerarda Bonelli coordinano l'evento per promuovere turismo e sviluppo in Basilicata.. Esposizioni internazionali previste da aprile a novembre in città come Dubai, Londra e Hong Kong. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il Premio Moda 2026 celebra l’artigianato nei Sassi

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