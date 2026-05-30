Matera | il Liceo Duni-Levi vince il premio sulla Via Annia Popilia

Notizia in breve

Gli studenti di un liceo di Matera hanno vinto un premio per un progetto sulla Via Annia Popilia, una strada costruita nel 132 a.C. Hanno trasformato l'antica via in un linguaggio moderno, utilizzando elementi creativi e innovativi. Il premio riconosce il lavoro degli studenti, che hanno presentato una proposta di riqualificazione e valorizzazione della strada storica attraverso vari strumenti. La premiazione si è tenuta di recente, coinvolgendo la scuola e la comunità locale.