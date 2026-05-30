Matera | il Liceo Duni-Levi vince il premio sulla Via Annia Popilia
Gli studenti di un liceo di Matera hanno vinto un premio per un progetto sulla Via Annia Popilia, una strada costruita nel 132 a.C. Hanno trasformato l'antica via in un linguaggio moderno, utilizzando elementi creativi e innovativi. Il premio riconosce il lavoro degli studenti, che hanno presentato una proposta di riqualificazione e valorizzazione della strada storica attraverso vari strumenti. La premiazione si è tenuta di recente, coinvolgendo la scuola e la comunità locale.
?? Punti chiave Come hanno trasformato una strada del 132 a.C. in un linguaggio moderno? Chi sono gli studenti che hanno vinto il premio per la creatività? Perché i premi sono stati divisi tra tre diversi istituti scolastici? Come può la conoscenza storica diventare un motore di sviluppo economico??? In Breve Premio da 500 euro al Liceo Leonardo da Vinci di Santa Maria Vetere. Terzo posto condiviso tra Liceo Scorza di Cosenza e I.I.S. De’ Medici di Ottaviano. Concorso organizzato dal Lions Club M . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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