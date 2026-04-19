Matera conquista Tirana | il Conservatorio Duni unisce i due mondi

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera ha portato la sua musica a Tirana, dove il 17 aprile si è esibito in un concerto del Chamber Music Project presso la Sala Concerti della Qendra Kulturore. La tournée si è conclusa con questa esibizione, che ha rappresentato un momento di scambio artistico tra i due paesi.

Il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera ha completato la sua missione internazionale a Tirana, culminata il 17 aprile con un concerto del Chamber Music Project presso la Sala Concerti della Qendra Kulturore. L’iniziativa, che ha protagonisti docenti e studenti dell’istituto materano, si è posta come un ponte culturale tra la Basilicata e l’Albania attraverso lo scambio artistico. Un percorso sonoro tra classicità e modernità. La serata trascorsa nella capitale albanese ha offerto agli spettatori una selezione musicale capace di spaziare attraverso due secoli di evoluzione compositiva. Il programma, curato per le classi di Musica d’insieme e per il Biennio Accademico Superiore, ha presentato un itinerario che partiva dalla dimensione spirituale dello Stabat Mater di Pergolesi, per poi toccare le strutture romantiche di Brahms.🔗 Leggi su Ameve.eu

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