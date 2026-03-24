Grande successo per l’evento di apertura dell’edizione Shelley Project 2026: oltre 200 persone si sono date appuntamento sabato scorso all’Auditorium San Romano a Lucca, per la Conferenza spettacolo “Mary: La fanciulla tra i Titani - Frankenstein e il sogno della scrittura”. La professoressa Ferrari, esperta di letteratura inglese dell’Università degli Studi di Pisa e divulgatrice del Romanticismo e della figura di Mary Shelley, ha incantato il numeroso pubblico raccontando un viaggio fantastico tra luoghi, pensieri e poesia legati al passaggio della illustre scrittrice sul nostro territorio. Hanno animato la conferenza la compagnia Anonima Teatranti, con un breve spettacolo di prosa, la Società di Danza - Circolo di Lucca con le sue coreografie, rigorosamente in costume d’epoca, e la cantante Aria Rebeca Nannizzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Shelley Project. Vince il Liceo Machiavelli

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