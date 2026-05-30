È stato pubblicato un nuovo romanzo che racconta il furto di affreschi nelle chiese rupestri di Matera. Nel testo vengono approfondite le indagini sull’identità del professore tedesco sospettato di aver depredato le chiese e sul modo in cui gli affreschi sono stati recuperati, nascosti in una casa in Germania. La narrazione si basa su fatti e dettagli emersi dalle indagini e dai ritrovamenti effettuati nelle ultime settimane.

? Domande chiave Chi era il professore tedesco che depredò le chiese rupestri?. Come sono stati ritrovati gli affreschi nascosti in una casa tedesca?. Cosa cercavano gli studenti di medicina nei cimiteri ipogei di Matera?. Dove si trovano oggi i frammenti d'arte sottratti negli anni Sessanta?.? In Breve Studente Nicola Locuratolo segnalò il furto di 15-17 opere nel 1962.. Frammento Santo Monaco restituito da famiglia tedesca nel 2012 a Palazzo Lanfranchi.. Studenti di Bari saccheggiavano ossa nei cimiteri di San Pietro Barisano e Santa Lucia.. Ente Parco Murgia Materana monitora i siti per individuare i frammenti mancanti.. Il materano Vito Vitulli pubblica il romanzo I predatori di affreschi, un giallo che ricostruisce il furto di 15-17 opere d’arte avvenuto tra il 1961 e il 1962 nelle chiese rupestri di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il giallo del furto di affreschi: esce il nuovo romanzo

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