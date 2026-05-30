MasterMnemosineit MasterMnemosine Focus PNRR3 – Riesame titoli in Piemonte | cresce il dibattito sulla dicitura specifico posto nelle classi accorpate

L’USR Piemonte ha deciso di riesaminare la valutazione dei titoli nel concorso PNRR3, dopo aver ricevuto reclami dai candidati. La decisione si basa sui principi di uniformità di trattamento e autotutela amministrativa. Il dibattito si concentra sulla dicitura “specifico posto” nelle classi accorpate, che ha generato contestazioni tra i partecipanti. La revisione riguarda principalmente le modalità di attribuzione dei punteggi e le procedure di valutazione adottate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui tempi e sui dettagli del riesame.

Dopo i reclami presentati dai candidati, l’USR Piemonte ha disposto il riesame della valutazione dei titoli nel concorso PNRR3 richiamando i principi di uniformità di trattamento e autotutela amministrativa. Torna così al centro del dibattito la dicitura “specifico posto” presente nella piattaforma ministeriale relativa alle classi accorpate introdotte dal DM 2552023. A seguito delle numerose richieste ricevute dai docenti, gli specialisti di MasterMnemosine.it tornano ad occuparsi della vicenda, evidenziando come gli orientamenti emersi sembrerebbero in linea con la tesi già espressa nell’approfondimento pubblicato il 25 maggio. Cresce intanto tra i candidati la richiesta di chiarimenti nazionali e di tutela rispetto a possibili disparità interpretative tra regioni e commissioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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