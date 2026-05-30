MasterMnemosineit Focus PNRR3 – Riesame titoli in Piemonte | cresce il dibattito sulla dicitura specifico posto nelle classi accorpate

Notizia in breve

L’USR Piemonte ha deciso di riesaminare la valutazione dei titoli nel concorso PNRR3, in seguito ai reclami di alcuni candidati. La decisione riguarda in particolare la dicitura “specifico posto” nelle classi accorpate. La revisione si basa sui principi di uniformità di trattamento e autotutela amministrativa. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra gli interessati. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui risultati attesi di questa revisione.