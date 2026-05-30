MasterMnemosineit Focus PNRR3 – Riesame titoli in Piemonte | cresce il dibattito sulla dicitura specifico posto nelle classi accorpate
L’USR Piemonte ha deciso di riesaminare la valutazione dei titoli nel concorso PNRR3, in seguito ai reclami di alcuni candidati. La decisione riguarda in particolare la dicitura “specifico posto” nelle classi accorpate. La revisione si basa sui principi di uniformità di trattamento e autotutela amministrativa. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra gli interessati. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui risultati attesi di questa revisione.
Dopo i reclami presentati dai candidati, l’USR Piemonte ha disposto il riesame della valutazione dei titoli nel concorso PNRR3 richiamando i principi di uniformità di trattamento e autotutela amministrativa. Torna così al centro del dibattito la dicitura “specifico posto” presente nella piattaforma ministeriale relativa alle classi accorpate introdotte dal DM 2552023. A seguito delle numerose richieste ricevute dai docenti, gli specialisti di MasterMnemosine.it tornano ad occuparsi della vicenda, evidenziando come gli orientamenti emersi sembrerebbero in linea con la tesi già espressa nell’approfondimento pubblicato il 25 maggio. Cresce intanto tra i candidati la richiesta di chiarimenti nazionali e di tutela rispetto a possibili disparità interpretative tra regioni e commissioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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CONCORSO PNRR3: il dibattito sulle classi accorpate continua. Molti candidati stanno contestando la dicitura specifico posto presente nella piattaforma ministeriale, ritenendo di aver compilato correttamente la domanda attenendosi alla formulazione let facebook