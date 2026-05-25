Massacra di botte la figlia 58enne arrestato a Ischia La donna è in gravi condizioni

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Ischia con l’accusa di aver picchiato la propria figlia, che si trova in ospedale in condizioni gravi e in pericolo di vita. La vittima ha riportato gravi ferite ed è stata immediatamente soccorsa. L’uomo è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.

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La donna è ricoverata in ospedale in pericolo di vita. Il suo aggressore, suo padre, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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