Sta picchiando mamma | figlia minorenne chiama il 112 e fa arrestare il papà La donna subiva abusi da 18 anni

Una minorenne ha chiamato il 112 per denunciare le violenze del padre sulla madre, intervenendo così i Carabinieri di Misterbianco. La donna era vittima di abusi da circa 18 anni. All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato arrestato il genitore, responsabile delle aggressioni. La famiglia coinvolta viveva in una abitazione della provincia catanese.

I Carabinieri di Misterbianco (Catania) sono intervenuti in un'abitazione dopo aver ricevuto la chiamata di una minorenne che ha chiesto aiuto al 112 per fermare le violenze del padre ai danni della mamma. Arrestato un uomo di 44 anni per maltrattamenti, gli abusi duravano da 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Papà sta picchiando mamma". Figlia chiama il 112 e salva la madre da un brutale pestaggio

“Papà la sta picchiando con un tubo di metallo”: bimbo di 9 anni chiama il 112 e salva la madreUn bambino di 9 anni ha chiamato il 112 perché il padre stava picchiando la madre con un tubo di metallo.

Approfondimenti e contenuti su Sta picchiando

Figlia minorenne chiama 112 'papà picchia la mamma', arrestato 44enne(ANSA) - CATANIA, 26 MAR - Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, al termine di in intervento per un episodio di violenza domestica, hanno arrestato un 44enne, per gravi e reiterati maltrattamenti ... msn.com

Picchia la moglie, la figlia 13enne chiama il 112 e lo fa arrestareLEGNANO, 17 FEB - Ha afferrato il telefono e, senza esitare, ha composto il 112: correte, papà sta picchiando la mamma un'altra volta. (ANSA) ... ansa.it