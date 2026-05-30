Nel pomeriggio, temporali si svilupperanno in alcune zone dell'Appennino, con possibilità di piogge intense e fulmini. La costa rimarrà generalmente soleggiata, mentre in Lunigiana il cielo si farà più nuvoloso. Le temperature in pianura raggiungeranno i 30 gradi, con umidità elevata. I temporali in Appennino potrebbero interessare specifiche aree montane, senza coinvolgere direttamente le zone costiere.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali nel pomeriggio?. Come cambierà il meteo tra la costa e la Lunigiana?. Chi deve prestare massima attenzione durante le escursioni oggi?. Quando inizierà a formarsi la nuvolosità sui rilievi appenninici?.? In Breve Venti nord-occidentali nell'entroterra e brezze marine lungo il litorale costiero.. Nuvolosità cumuliforme in aumento sui rilievi dalla tarda mattinata di sabato 30 maggio.. Rischio acquazzoni isolati sul crinale appenninico e verso il versante emiliano nel pomeriggio.. Necessaria prudenza per escursionisti e residenti nelle valli appenniniche durante il pomeriggio.. Il sole scalda la provincia di Massa-Carrara questo sabato 30 maggio 2026, con temperature in aumento che porteranno un clima decisamente estivo soprattutto nelle zone della Lunigiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara: caldo estivo in pianura e rischio temporali in Appennino

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