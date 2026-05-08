Nella giornata di oggi, il meteo nella provincia di Massa-Carrara si presenta instabile con rischio di rovesci nel pomeriggio tra le aree delle Alpi Apuane e l’Appennino. Le precipitazioni sono più probabili nelle zone montuose, mentre le zone costiere potrebbero restare parzialmente più asciutte. Le temperature nelle zone costiere rimarranno più elevate rispetto a quelle in montagna, dove si prevedono valori più bassi a causa delle precipitazioni e dell’umidità.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i rovesci pomeridiani tra Apuane e Appennino?. Come cambieranno le temperature nelle zone costiere rispetto alla montagna?. Quali valli della Lunigiana subiranno i rinforzi del vento?. Quando tornerà il cielo sereno dopo il passaggio della perturbazione?.? In Breve Venti da Nord Nord-Ovest con rinforzi nelle valli della Lunigiana.. Zero termico previsto a 2800 metri per l'8 maggio 2026.. Rovesci pomeridiani tra Apuane e Appennino con miglioramento sereno entro sera.. Mare poco mosso sulle acque provinciali di Massa-Carrara.. Il cielo sulla provincia di Massa-Carrara presenterà velature e poche nuvole durante la mattinata di questo venerdì 08 maggio 2026, con un clima che cambierà sensibilmente nel corso della giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara, meteo instabile: rischio rovesci tra Apuane e Appennino

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