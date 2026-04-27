Massa-Carrara | sole in costa e rischio piogge pomeridiane in Appennino

Lunedì 27 aprile il clima sulla costa di Massa-Carrara sarà caratterizzato da sole e temperature miti, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle nubi cumuliformi sull’Appennino. Sono previste anche alcune piogge isolate nel territorio appenninico, specialmente nel pomeriggio, mentre sulla costa il tempo rimarrà generalmente stabile. La giornata si presenta con condizioni meteo variabili tra le zone costiere e l’interno montano della regione.

? Cosa sapere Sole e temperature miti sulla costa di Massa-Carrara lunedì 27 aprile.. Rischio piogge isolate e nubi cumuliformi sul crinale dell'Appennino nel pomeriggio.. Il lunedì 27 aprile 2026 porta un clima mite sulla provincia di Massa-Carrara, con il sereno che domina le zone costiere e le pianure mentre l’Appennino si prepara a possibili piogge pomeridiane. Nelle aree di pianura e lungo la costa apuana, il cielo resterà prevalentemente limpido o presenterà solo qualche nuvola passeggera, permettendo una giornata asciutta. Tuttavia, spostando lo sguardo verso i rilievi, la situazione muterà nelle ore del pomeriggio: si prevede infatti la formazione di nubi cumuliformi più consistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa-Carrara: sole in costa e rischio piogge pomeridiane in Appennino Notizie correlate Massa-Carrara: sole e clima mite, ma occhio alle nubi in AppenninoLa provincia di Massa-Carrara si prepara ad affrontare una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili, con un cielo... Massa-Carrara: pioggia e calo termico, il maltempo colpisce l’AppenninoIl tempo sulla provincia di Massa-Carrara si farà instabile questo martedì 21 aprile, con una mattinata caratterizzata da nubi persistenti e l’arrivo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Aprile-giugno 2026: domanda di lavoro stabile, tengono Pisa e Massa-Carrara, cresce Lucca; Controlli a Massa Carrara, in campo le unità speciali; A Massa i funerali di Giacomo Bongiorni: l'arrivo del feretro; Seconda categoria. Don Bosco Fossone , una triste discesa in Terza. 3278823685 MASSA CARRARA Vaniglia – 5 mesi Incrocio Golden Retriever, futura taglia medio-grande Vaniglia è una cucciola dolcissima, tenera e super affettuosa È già abituata alla vita in casa, convive serenamente con gatti e cani adulti ed è ben - facebook.com facebook ANSA: “IMBRATTATA SEDE LEGA CON SCRITTE CONTRO SALVINI”. “Accade a Massa Carrara. Sui vetri documento degli anarchici a sostegno della Palestina”. VERGOGNA! Non ci fermerete MAI! x.com