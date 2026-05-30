Massimo Lovati è stato processato in televisione, dove ha partecipato come avvocato difensore di Andrea Sempio. Per mesi, il suo nome è stato spesso collegato a trasmissioni televisive, apparendo come commentatore e figura di rilievo nei programmi dedicati ai procedimenti giudiziari. La sua presenza nelle trasmissioni è stata costante, con interventi frequenti su diversi canali.

Di processi mediatici, Massimo Lovati, se ne intende. Per mesi ha imperversato nelle tv a ogni ora del giorno e della sera in qualità di avvocato difensore di Andrea Sempio. E continua a farlo anche ora, dopo la sua sostituzione. Il pittoresco principe del Foro di Pavia sembra sempre un po’ la Sibilla della Lomellina: sull’inchiesta di Garlasco dice e non dice, ammicca, suggerisce, sussurra. Indirizza. E allora forse era inevitabile che per una volta si ritrovasse lui stesso in veste di imputato. Ospite di Dritto e Rovescio, su Rete 4, il legale (peraltro sotto inchiesta con l'accusa di diffamazione nei confronti dei difensori di Alberto Stasi) cita addirittura un premio Nobel per la letteratura: «Quando uno dice la verità non gli credono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Masimo Lovati processato in tv: la Sibilla della Lomellina

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