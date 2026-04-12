Debutta il marchio " Lomellina terra di riso ", con cui sette aziende scelgono di dare una forma condivisa e un’identità leggibile, coordinata e identificabile sul mercato alla produzione risicola di uno dei territori più rilevanti d’Europa. Sono 5 le linee guida della produzione: la definizione della Lomellina come zona di origine; l’adozione dell’ agricoltura rigenerativa come metodo di riferimento e quindi l’applicazione di pratiche colturali e ambientali orientate alla tutela del suolo e della biodiversità, come lavorazioni ridotte, cover crops, rotazioni quinquennali, sommersione invernale e mantenimento delle stoppie; l’assunzione di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unione nel nome della qualità “Lomellina terra di riso”. Sette aziende fanno squadra

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Scuole e aziende fanno squadra: Iterchimica apre le porte per la nuova edizione di Legami CoValentiAnche quest’anno, il Gruppo Chimici e Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo ha promosso l’iniziativa “Legami CoValenti”, un progetto di...