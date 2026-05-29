Durante la trasmissione di Rete 4, Massimo Lovati è stato processato in diretta da Paolo Del Debbio, che gli ha contestato di non aver mai detto la verità. La discussione si è concentrata sul caso Garlasco, con approfondimenti e analisi dettagliate. Lovati ha risposto alle accuse, mentre il conduttore ha continuato a mettere in evidenza le discrepanze nelle sue dichiarazioni. La trasmissione ha dedicato ampio spazio alla vicenda, analizzando vari aspetti del procedimento giudiziario.

A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si scandaglia il caso Garlasco a trecentosessanta gradi. In studio, tra gli ospiti, c’è Massimo Lovati, ex-avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Lovati, a sua volta, dovrà andare a processo per aver accusato i legali di Alberto Stasi davanti alle telecamere lo scorso 13 marzo 2025, parlando di una macchinazione messa in atto contro il suo assistito. Lovati prende a spunto Pirandello per difendersi: "Quando uno dice la verità non gli credono. Luigi Pirandello disse a una signora che lo fermò per strada: ‘Maestro mi spieghi come si fa a farmi passare per pazza’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Lovati processato in diretta a Dritto e rovescio: "Tu la verità non l'hai mai detta"

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Delitto di Garlasco: la nuova ricostruzione secondo i pm di Pavia

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Temi più discussi: Massimo Lovati (ex legale di Sempio) a processo per diffamazione: Me lo aspettavo. Vi svelerò qualcosa sull'inchiesta del 2017; Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione: Non patteggio. Nel 2017 vi fu una macchinazione contro il mio ex assistito; Delitto di Garlasco, Massimo Lovati rinviato a giudizio per diffamazione.

Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato a partire dal prossimo 14 settembre con l'accusa diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi shorturl.at/4TwNt x.com

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