Massimo Lovati processato in diretta a Dritto e rovescio | Tu la verità non l' hai mai detta

Da liberoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione di Rete 4, Massimo Lovati è stato processato in diretta da Paolo Del Debbio, che gli ha contestato di non aver mai detto la verità. La discussione si è concentrata sul caso Garlasco, con approfondimenti e analisi dettagliate. Lovati ha risposto alle accuse, mentre il conduttore ha continuato a mettere in evidenza le discrepanze nelle sue dichiarazioni. La trasmissione ha dedicato ampio spazio alla vicenda, analizzando vari aspetti del procedimento giudiziario.

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A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si scandaglia il caso Garlasco a trecentosessanta gradi. In studio, tra gli ospiti, c’è Massimo Lovati, ex-avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Lovati, a sua volta, dovrà andare a processo per aver accusato i legali di Alberto Stasi davanti alle telecamere lo scorso 13 marzo 2025, parlando di una macchinazione messa in atto contro il suo assistito. Lovati prende a spunto Pirandello per difendersi: "Quando uno dice la verità non gli credono. Luigi Pirandello disse a una signora che lo fermò per strada: ‘Maestro mi spieghi come si fa a farmi passare per pazza’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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