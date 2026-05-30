Il dibattito sul ruolo di maschile e femminile nella Bibbia si concentra sulla struttura patriarcale presente nei testi sacri e sulle sue implicazioni. Si discute di come questa organizzazione influenzi le narrazioni e le interpretazioni religiose. La discussione riguarda anche la necessità di affrontare il tema del genere all’interno della teologia, considerando le rappresentazioni e i ruoli attribuiti ai diversi sessi nei testi antichi.

? Punti chiave Come influisce la struttura patriarcale sui testi sacri?. Perché la teologia deve affrontare il tema del genere?. Chi guiderà il confronto tra ricerca accademica e realtà pastorale?. Come può la fede incidere sulle relazioni umane moderne?.? In Breve Ilaria Bezziccheri dialogherà con la studiosa Serena Noceti durante l'incontro serale.. Il Coro San Carlo fornirà accompagnamento musicale durante l'evento al Santuario.. L'appuntamento si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 21:15.. Il progetto Prendi e Mangia mira a coinvolgere la società civile locale.. Alle ore 21:15 di stasera, sabato 30 maggio 2026, il Santuario della Madonna delle Grazie ospiterà Serena Noceti per un approfondimento teologico sul rapporto tra maschile e femminile nella Bibbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maschile e femminile nella Bibbia: il dibattito con Serena Noceti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musica e fede con Serena NocetiUna serata dedicata alla musica e alla fede si è svolta durante l’evento mensile.

Boxe MASCHILE E FEMMINILE. Mencaroni primo nella classifica italiana "Elite». Pugilistica sugli scudi anche con la Rossetti BusaLa pugilistica lucchese si distingue nel panorama nazionale, con il titolo di miglior società italiana nel 2025 e due atleti tra i primi dieci nel...

Si parla di: Prendi e Mangia, riflessione sul maschile e femminile nella Bibbia con Serena Noceti; Musica e fede con Serena Noceti.

Musica e fede con Serena NocetiProseguono gli appuntamenti con Prendi e Mangia alla Madonna delle Grazie ... msn.com