La pugilistica lucchese si distingue nel panorama nazionale, con il titolo di miglior società italiana nel 2025 e due atleti tra i primi dieci nel ranking

Pugilistica Lucchese ancora sugli scudi. Dopo aver conquistato il titolo di miglior società pugilistica d’Italia per il 2025, il club porta due propri atleti "Elite" tra i primi dieci del ranking nazionale nelle rispettive categorie di peso. Si tratta di Sasha Mencaroni (foto), primo nella categoria maschile dei 60 chilogrammi e di Miria Rossetti Busa, quinta nella categoria femminile dei 48 chilogrammi. La novità arriva con l’introduzione della classifica generale dei pugili "Elite": uno strumento che la Federazione è riuscita finalmente a mettere a punto, dopo diversi anni di tentativi da parte delle commissioni tecniche. Gli atleti di ogni categoria sono stati ordinati secondo criteri oggettivi, sul modello dei ranking internazionali del pugilato professionistico, con un punteggio destinato ad aggiornarsi incontro dopo incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boxe MASCHILE E FEMMINILE. Mencaroni primo nella classifica italiana "Elite». Pugilistica sugli scudi anche con la Rossetti Busa

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Nel nuovo ranking federale élite il pugile lucchese chiude al primo posto nei 60 chili, mentre Miria Rossetti Busa è quinta tra le 48 chili - facebook.com facebook