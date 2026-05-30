Martone accoglie la prima famiglia eritrea | sfida allo spopolamento

Notizia in breve

Una famiglia eritrea è stata accolta nel comune, segnando il primo intervento di questo tipo. La decisione mira a contrastare il calo della popolazione locale. Le autorità hanno stabilito regole per assicurare la convivenza civile tra i nuovi arrivati e la comunità già presente. La presenza di questa famiglia rappresenta un primo passo in risposta alle sfide demografiche e sociali, senza specificare modalità o numeri di altre eventuali accoglienze future.