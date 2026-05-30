Martone accoglie la prima famiglia eritrea | sfida allo spopolamento
Una famiglia eritrea è stata accolta nel comune, segnando il primo intervento di questo tipo. La decisione mira a contrastare il calo della popolazione locale. Le autorità hanno stabilito regole per assicurare la convivenza civile tra i nuovi arrivati e la comunità già presente. La presenza di questa famiglia rappresenta un primo passo in risposta alle sfide demografiche e sociali, senza specificare modalità o numeri di altre eventuali accoglienze future.
? Domande chiave Come potrà l'accoglienza di queste famiglie fermare il declino demografico?. Quali regole garantiscono la convivenza civile tra i nuovi arrivati?. Chi gestirà concretamente i percorsi di inserimento nel borgo?. Perché Martone ha scelto di collaborare con il comune di Caulonia?.? In Breve Arrivo della prima famiglia eritrea sabato 30 maggio 2026 tramite protocollo Martone-Caulonia.. Gestione percorsi linguistici e civici affidata al Servizio Centrale di Cittalia e Cooperativa Pathos.. Sindaco Francesco Cagliuso di Caulonia collabora al progetto approvato dal Ministero dell'Interno.. Piano prevede l'inserimento totale di tre famiglie per contrastare il declino demografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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