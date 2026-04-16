Il Sud del paese si sta configurando come un possibile percorso strategico per l’energia verde, in particolare per l’idrogeno. La regione, tradizionalmente interessata da problemi di spopolamento, potrebbe beneficiare di investimenti e progetti legati alla transizione energetica. Nei mesi scorsi, un evento nel Mar Baltico ha causato la distruzione di due gasdotti principali, i Nord Stream, con tre esplosioni avvenute il 26 settembre 2022.

di Rocco Ciarmoli Il 26 settembre 2022 tre esplosioni nel Mar Baltico distrussero i gasdotti Nord Stream. In pochi minuti saltò in aria un’intera architettura energetica europea e la Germania perse la sua fonte di gas a basso costo. Da quel momento l’Europa ha avuto un solo problema: trovare un’alternativa, e in fretta. La risposta si chiama idrogeno verde. Il piano REPowerEU fissa l’obiettivo di 10 milioni di tonnellate prodotte in Europa entro il 2030 e altrettante importate. Il progetto SoutH2 Corridor rappresenta la traduzione concreta di questa strategia: una dorsale di 3.300 chilometri che collegherà il Nord Africa alla Baviera passando per l’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Sud diventa corridoio energetico per l’idrogeno verde: va invertita la tendenza allo spopolamento

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