Il Sud diventa corridoio energetico per l’idrogeno verde | va invertita la tendenza allo spopolamento
Il Sud del paese si sta configurando come un possibile percorso strategico per l’energia verde, in particolare per l’idrogeno. La regione, tradizionalmente interessata da problemi di spopolamento, potrebbe beneficiare di investimenti e progetti legati alla transizione energetica. Nei mesi scorsi, un evento nel Mar Baltico ha causato la distruzione di due gasdotti principali, i Nord Stream, con tre esplosioni avvenute il 26 settembre 2022.
di Rocco Ciarmoli Il 26 settembre 2022 tre esplosioni nel Mar Baltico distrussero i gasdotti Nord Stream. In pochi minuti saltò in aria un’intera architettura energetica europea e la Germania perse la sua fonte di gas a basso costo. Da quel momento l’Europa ha avuto un solo problema: trovare un’alternativa, e in fretta. La risposta si chiama idrogeno verde. Il piano REPowerEU fissa l’obiettivo di 10 milioni di tonnellate prodotte in Europa entro il 2030 e altrettante importate. Il progetto SoutH2 Corridor rappresenta la traduzione concreta di questa strategia: una dorsale di 3.300 chilometri che collegherà il Nord Africa alla Baviera passando per l’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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