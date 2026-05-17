Lotta allo spopolamento col restyling del centro

Nel tentativo di contrastare lo spopolamento, il centro del paese sta vivendo un restyling che mira a migliorare gli spazi pubblici e attrarre nuovi residenti. Tra le iniziative messe in atto, ci sono interventi di riqualificazione di piazze e vie principali, con l’obiettivo di rendere più vivibile e accogliente l’area centrale. La politica locale ha presentato progetti specifici per incentivare il ritorno di famiglie e giovani, partendo da programmi di miglioramento degli ambienti pubblici e delle strutture disponibili.

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Giovanni (Gianni) Carelli, 65 anni, libero professionista e padre di due figli, è il candidato sindaco della lista ‘Uniti per Montottone’. Sindaco uscente al secondo mandato consecutivo. Perché ricandidarsi? "La volontà di proseguire nel programma avviato anni fa e far crescere la squadra di persone che si è creata per lasciare il testimone dell’amministrazione futura. Quattro i consiglieri uscenti e sei nuovi, tutte persone che si sono sempre impegnate nella vita sociale vivendo il paese nelle sue forme espressive, dalla Pro Loco alla banda fino alle associazioni, e che oggi fanno un ulteriore passo avanti nell’impegno pubblico con la candidatura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lotta allo spopolamento col restyling del centro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lotta allo spaccio, hashish e cocaina in un centro di accoglienza: giovane nei guai Leggi anche: L’allarme della Curia sullo spopolamento del centro Al via l'Assemblea Territoriale il 19 maggio per rilanciare le aree interne tra sfide occupazionali e lotta allo spopolamento. #Irpinia #Sannio #Campania #Attualita x.com Lotta allo spopolamento: credito d’imposta ad aziende e professionisti nei Comuni fino a 5.000 abitantiEstendere il credito d’imposta per le aziende e i professionisti che scelgono di investire nelle zone della Sardegna a rischio spopolamento per arrivare a ricomprendere i Comuni con popolazione fino a ... unionesarda.it Lotta allo spopolamento: Opportunità per i giovani e qualità della vitaPiancastagnaio, la geotermia come motore del futuro. La città sta vivendo una fase di trasformazione profonda. Nel cuore dell’Amiata, un territorio storicamente legato alla geotermia, il Comune sta ... lanazione.it