Marquinhos elogia la mentalità del PSG dopo essersi assicurato il posto finale in Champions League

Marquinhos ha espresso soddisfazione per l’approccio mentale della squadra dopo aver conquistato l’ultimo posto disponibile in Champions League. Il difensore ha commentato il percorso della squadra, sottolineando l’impegno e la determinazione dimostrati durante la stagione. La qualificazione è arrivata al termine di una fase decisiva, che ha visto i giocatori mantenere alta la concentrazione fino alla fine. La squadra si prepara ora alle sfide della prossima competizione internazionale.

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2026-05-07 20:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos, afferma che l’etica del lavoro e la mentalità del club sono state fondamentali dopo aver raggiunto la seconda finale consecutiva di Champions League. Mercoledì la squadra francese ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena, vincendo complessivamente 6-5 e qualificandosi per la finale contro l’Arsenal a Budapest il 30 maggio. “Abbiamo lavorato molto duramente per questo sin dal primo giorno della stagione”, ha detto Marquinhos dopo la partita. “Volevamo rivivere questo momento.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Marquinhos elogia la mentalità del PSG dopo essersi assicurato il posto finale in Champions League Notizie correlate Il PSG raggiunge la finale di Champions League: Enrique elogia la prestazione difensiva, Neuer dice che al Bayern mancava “l’istinto omicida”2026-05-06 23:51:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Paris... Champions League, notte da sogno a Parigi: PSG-Bayern per un posto in finaleLa UEFA Champions Leagueentra nel vivo con una semifinale che profuma di finale anticipata. Aggiornamenti e dibattiti Marquinhos zittisce le critiche dopo Bayern Monaco-PSG: Abbiamo dimostrato che possiamo anche difendere come mattiIl capitano del PSG risponde a chi ha accusato la squadra parigina di non saper difendere dopo l'andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. calciomercato.com Bayern-Psg, Marquinhos: Abbiamo difeso bene come una squadra italianaIl capitano del Psg commenta la qualificazione alla finale di Champions dopo aver eliminato il Bayern al termine di una doppia sfida entusiasmante: Dobbiamo goderci questo momento perché era questo c ... sport.sky.it