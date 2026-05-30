Maretta tra Helena Prestes e Javier Martinez | il gesto che smentisce tutto

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Helena Prestes e Javier Martinez si sono riuniti dopo un mese di separazione. La loro riconciliazione è avvenuta senza ulteriori dettagli pubblici, e non sono stati rilasciati commenti ufficiali. La coppia è stata vista insieme in un luogo pubblico, senza segni di tensione visibile. Nessun altro evento o dichiarazione è stato comunicato riguardo alla loro situazione. La notizia si concentra esclusivamente sul loro ritrovato incontro.

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti in questi giorni dopo essere stati separati per un mese. La modella brasiliana è tornata in Italia dopo aver concluso i suoi impegni in America. La donna ha così riabbracciato il compagno, conosciuto all'interno del Grande Fratello nel 2024. In queste ore, gli Helevier - così si fanno chiamare dai fans in rete - sono finiti al centro di una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano su Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato il seguente messaggio: "Su X stanno dicendo che tra Helena Prestes e Javier Martinez c'è maretta. Infatti stanno facendo foto separate e non di coppie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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