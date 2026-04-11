Helena Prestes e Javier Martinez sono due ex concorrenti del Grande Fratello 2024, arrivati fino alle battute finali del reality. Recentemente, in Spagna, si è diffusa una notizia riguardante un gesto di Helena Prestes nei confronti di Javier Martinez. La loro presenza pubblica continua a suscitare l’interesse dei fan, mantenendo vivo l’attenzione su di loro dopo l’esperienza nel reality.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei loro fans, che li seguono dal Grande Fratello 2024 dove hanno partecipato, arrivando alle battute finali. La modella influencer si trova attualmente a Tarifa, una città spagnola che viene definita la capitale europea per gli sport acquatici come il kitesurf e windsurf. La donna ha deciso di ritagliarsi alcuni giorni di vacanza-lavoro nella cittadina dopo aver fatto una breve tappa a Monte Carlo, dov'è stata invitata da un brand d'abbigliamento che sponsorizza il Master 1000 di tennis. Nonostante sia a molti km dall'Italia, Helena Prestes non ha dimenticato il suo Javier Martinez, il compagno con il quale ha una storia d'amore da ormai un anno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes in Spagna: arriva un gesto per Javier Martinez

Helena Prestes pazza di Javier Martinez: arriva un gesto socialHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano.

Helena Prestes, arriva un forte gesto per Javier Martinez: cosa ha fattoHelena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2024, dove ha trovato sia la popolarità che l'amore.

Helena Prestes con il nostro amato Javier Martinez in diretta. ##neiperte #helenaejavier