Mare Nostrum l’Italia cala il tris a Barcellona | D’Ambrosio guida gli azzurri brillano Quadarella e Griffante

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella prima giornata della tappa di Barcellona del circuito Mare Nostrum, l’Italia ha conquistato tre medaglie. La squadra è stata guidata da D’Ambrosio, con ottime prestazioni di Quadarella e Griffante. Sono arrivati anche cinque piazzamenti tra il quarto e il sesto posto. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento prima degli eventi principali dell’estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre podi, cinque quarti posti e tante indicazioni positive per l’Italia nella prima giornata della tappa di Barcellona, ultimo appuntamento del circuito Mare Nostrum prima dei grandi eventi dell’estate. A salire sul podio sono stati Carlos D’Ambrosio, secondo nei 200 stile libero, Tommaso Griffante, terzo negli 800 stile libero, e Simona Quadarella, terza nei 400 stile libero alle spalle della neozelandese Erika Fairweather, protagonista con il record della manifestazione e della piscina. Gli azzurri hanno sfiorato più volte le medaglie con Jacopo Barbotti, quarto nei 400 misti e nei 200 stile libero, Lorenzo Ballarati nei 50 stile libero, Christian Mantegazza nei 200 rana e Alberto Razzetti nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

mare nostrum l8217italia cala il tris a barcellona d8217ambrosio guida gli azzurri brillano quadarella e griffante
© Oasport.it - Mare Nostrum, l’Italia cala il tris a Barcellona: D’Ambrosio guida gli azzurri, brillano Quadarella e Griffante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuoto, Alberto Razzetti e Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 del Mare Nostrum a MontecarloNel primo giorno del 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, parte del circuito Mare Nostrum 2026, il nuoto italiano ha ottenuto risultati positivi.

Razzetti e Quadarella ancora sul podio a Monaco. Milak show, Steenbergen e Fairweather da record nella prima tappa del Mare NostrumNella seconda giornata della prima tappa del circuito Mare Nostrum a Monaco, Razzetti e Quadarella sono saliti di nuovo sul podio.

Temi più discussi: Mare Nostrum Monaco 2026: Guida Completa, Italiani In Gara, Sfide Da Seguire E Dove Vedere Le Gare; Mediterraneo mare nostrum? Conversazione con Filippo Galletti autore del libro con Beatrice Borghi Un'altra storia del Mediterraneo (Carocci); Mare Nostrum. Da domani azzurri in gara nell'ultima tappa a Barcellona; La Entry List del Meeting di Monte-Carlo (Mare Nostrum).

mare nostrum mare nostrum l italiaMare Nostrum. Il mare come memoria, la Sicilia come destinoMare Nostrum non arriva dal nulla. È il secondo capitolo di un percorso narrativo che Valentina Capizzi porta avanti a Noto da marzo, quando una prima installazione itinerante di Donnevietatomorire ... cataniaoggi.it

mare nostrum mare nostrum l italiaNuoto, Alberto Razzetti e Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 del Mare Nostrum a MontecarloSi apre con segnali incoraggianti per il nuoto azzurro il 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, appuntamento inaugurale del circuito Mare Nostrum 2026 ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web