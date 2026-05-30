Nella prima giornata della tappa di Barcellona del circuito Mare Nostrum, l’Italia ha conquistato tre medaglie. La squadra è stata guidata da D’Ambrosio, con ottime prestazioni di Quadarella e Griffante. Sono arrivati anche cinque piazzamenti tra il quarto e il sesto posto. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento prima degli eventi principali dell’estate.

Tre podi, cinque quarti posti e tante indicazioni positive per l’Italia nella prima giornata della tappa di Barcellona, ultimo appuntamento del circuito Mare Nostrum prima dei grandi eventi dell’estate. A salire sul podio sono stati Carlos D’Ambrosio, secondo nei 200 stile libero, Tommaso Griffante, terzo negli 800 stile libero, e Simona Quadarella, terza nei 400 stile libero alle spalle della neozelandese Erika Fairweather, protagonista con il record della manifestazione e della piscina. Gli azzurri hanno sfiorato più volte le medaglie con Jacopo Barbotti, quarto nei 400 misti e nei 200 stile libero, Lorenzo Ballarati nei 50 stile libero, Christian Mantegazza nei 200 rana e Alberto Razzetti nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mare Nostrum, l’Italia cala il tris a Barcellona: D’Ambrosio guida gli azzurri, brillano Quadarella e Griffante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto, Alberto Razzetti e Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 del Mare Nostrum a MontecarloNel primo giorno del 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, parte del circuito Mare Nostrum 2026, il nuoto italiano ha ottenuto risultati positivi.

Razzetti e Quadarella ancora sul podio a Monaco. Milak show, Steenbergen e Fairweather da record nella prima tappa del Mare NostrumNella seconda giornata della prima tappa del circuito Mare Nostrum a Monaco, Razzetti e Quadarella sono saliti di nuovo sul podio.

Temi più discussi: Mare Nostrum Monaco 2026: Guida Completa, Italiani In Gara, Sfide Da Seguire E Dove Vedere Le Gare; Mediterraneo mare nostrum? Conversazione con Filippo Galletti autore del libro con Beatrice Borghi Un'altra storia del Mediterraneo (Carocci); Mare Nostrum. Da domani azzurri in gara nell'ultima tappa a Barcellona; La Entry List del Meeting di Monte-Carlo (Mare Nostrum).

Questionedistile - #Senzacategoria #azzurri2026 #barcellona2026 L’Italia che va a Barcellona: da Ballarati a Barbotti e Menicucci: C’è tanta Italia che avanza al St. Andreu di Barcellona dopo le prime batterie dell’ultima tappa del Mare Nostrum.… x.com

Il miglior paese per formare Roma e ottenere il trofeo reddit

Mare Nostrum. Il mare come memoria, la Sicilia come destinoMare Nostrum non arriva dal nulla. È il secondo capitolo di un percorso narrativo che Valentina Capizzi porta avanti a Noto da marzo, quando una prima installazione itinerante di Donnevietatomorire ... cataniaoggi.it

Nuoto, Alberto Razzetti e Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 del Mare Nostrum a MontecarloSi apre con segnali incoraggianti per il nuoto azzurro il 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, appuntamento inaugurale del circuito Mare Nostrum 2026 ... oasport.it