Nel primo giorno del 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, parte del circuito Mare Nostrum 2026, il nuoto italiano ha ottenuto risultati positivi. La competizione si svolge nella Piscina Olimpica Prince Albert II. La manifestazione ha visto protagonisti atleti italiani, tra cui Razzetti e Quadarella, che hanno ottenuto buoni riscontri nelle loro gare di esordio. La giornata ha segnato l’avvio della serie di incontri previsti nel circuito internazionale.

Si apre con segnali incoraggianti per il nuoto azzurro il 43° Meeting Internazionale di Montecarlo, appuntamento inaugurale del circuito Mare Nostrum 2026 andato in scena nella Piscina Olimpica Prince Albert II. In una giornata caratterizzata da contenuti tecnici elevatissimi e da diversi riscontri cronometrici di spessore mondiale, l’Italia centra una vittoria, diversi piazzamenti sul podio e indicazioni interessanti in vista della stagione internazionale. A prendersi la copertina azzurra è stato Alberto Razzetti. Il ligure ha conquistato i 200 misti in 1’59”76, confermandosi competitivo su una delle sue distanze di riferimento. Per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti e Simona Quadarella sugli scudi nel day-1 del Mare Nostrum a Montecarlo

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