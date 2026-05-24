razzetti e quadarella ancora sul podio a monaco milak show steenbergen e fairweather da record nella prima tappa del mare nostrum

Notizia in breve

Nella seconda giornata della prima tappa del circuito Mare Nostrum a Monaco, Razzetti e Quadarella sono saliti di nuovo sul podio. La competizione ha visto anche le prestazioni di Milak, che ha dominato, e di Steenbergen e Fairweather, che hanno stabilito nuovi record. La tappa si conclude con queste performance che hanno aggiunto spettacolo alla manifestazione.