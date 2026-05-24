Razzetti e Quadarella ancora sul podio a Monaco Milak show Steenbergen e Fairweather da record nella prima tappa del Mare Nostrum
Nella seconda giornata della prima tappa del circuito Mare Nostrum a Monaco, Razzetti e Quadarella sono saliti di nuovo sul podio. La competizione ha visto anche le prestazioni di Milak, che ha dominato, e di Steenbergen e Fairweather, che hanno stabilito nuovi record. La tappa si conclude con queste performance che hanno aggiunto spettacolo alla manifestazione.
Il Mare Nostrum riparte da Monaco e regala subito spettacolo nella seconda e ultima giornata della prima tappa del prestigioso circuito internazionale che accompagnerà il nuoto mondiale anche nelle prossime settimane tra Barcellona e Canet-en-Roussillon. Nella vasca del Principato arrivano indicazioni importanti sia dai grandi protagonisti internazionali sia dall’Italia, capace di conquistare podi e piazzamenti di rilievo contro una concorrenza di altissimo livello. Alberto Razzetti torna competitivo nei 400 misti con un prezioso secondo posto alle spalle dell’ungherese Gabor Zombori, mentre Simona Quadarella conferma solidità e condizione centrando il podio nei 400 stile libero in una finale dominata dalla neozelandese Erika Fairweather, autrice del record del meeting. 🔗 Leggi su Oasport.it
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