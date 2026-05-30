Marco Busi Pininfarina | Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina
Nella presentazione di una livrea speciale per le moto Pramac, un rappresentante di Pininfarina ha spiegato che il design integra elementi iconici di Prima e Pininfarina. La livrea è stata creata come omaggio e presenta dettagli distintivi che richiamano le due marche. La realizzazione è stata guidata da un team dedicato, che ha combinato tradizione e innovazione nel design. La livrea sarà utilizzata nelle competizioni e sarà visibile durante eventi ufficiali.
Marco Bausi (Pininfarina) racconta come è nata la scintilla che ha portato alla realizzazione della livrea commemorativa pensata per le moto Pramac. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Marco Busi (Pininfarina): Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina
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