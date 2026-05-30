Marco Busi Pininfarina | Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina

Notizia in breve

Nella presentazione di una livrea speciale per le moto Pramac, un rappresentante di Pininfarina ha spiegato che il design integra elementi iconici di Prima e Pininfarina. La livrea è stata creata come omaggio e presenta dettagli distintivi che richiamano le due marche. La realizzazione è stata guidata da un team dedicato, che ha combinato tradizione e innovazione nel design. La livrea sarà utilizzata nelle competizioni e sarà visibile durante eventi ufficiali.