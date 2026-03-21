MotoGp Brasile | Colpo Diggia e pole position davanti a Bezzecchi e Marquez; Bagnaia 11°

Da sport.quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brasile, il pilota Diggia ottiene la pole position nella gara di MotoGp, precedendo Bezzecchi e Marquez. Bagnaia si posiziona in 11ª posizione. La corsa si disputa su una pista nuova e difficile, con condizioni che richiedono massima attenzione da parte dei piloti per evitare di scivolare o cadere. La competizione si svolge a Goiania, il 21 marzo 2026.

Goiania (Brasile) 21 marzo 2026 - Una corsa a ostacoli per evitare di cadere su una pista nuova e crudele, pronta a scaricarti in ghiaia a ogni singolo errore. Alla fine festeggia Ducati, ma a sorpresa lo fa con Fabio Di Giannantonio. Il romano prima sopravvive alla battaglia della Q1, poi a sorpresa mette la sua moto del team VR46 davanti a tutti in Q2, conquistando la pole position. Dietro di lui Bezzecchi, poi Marc Marquez. Batte un colpo la Yamaha con Quartararo, davanti a Martin e Ogura. Solo undicesimo invece Bagnaia, caduto nel suo primo tentativo alla pole. Crisi nera per KTM con Acosta nono e gli altri tre piloti nelle ultime tre posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

motogp brasile colpo diggia e pole position davanti a bezzecchi e marquez bagnaia 11176
© Sport.quotidiano.net - MotoGp Brasile: Colpo Diggia e pole position, davanti a Bezzecchi e Marquez; Bagnaia 11°

Articoli correlati

MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila

Aggiornamenti e contenuti dedicati a MotoGp Brasile

Discussioni sull' argomento Sfida al buio in Brasile, debutto all'Ayrton Senna e orari inediti: la guida TV e streaming; Moto3, nuovo stop per David Munoz: complicazioni post infortunio, salta il GP Brasile.

motogp brasile motogp brasile colpo diggiaMotoGp Brasile: Colpo Diggia e pole position, davanti a Bezzecchi e Marquez; Bagnaia 11°Il romano passa dalla Q1 e conquista a sorpresa la pole position in una sessione ricca di cadute. Battuto il Bez e Marquez, quest'ultimo caduto nel suo attacco al tempo. Bagnaia cade nel suo primo gir ... sport.quotidiano.net

motogp brasile motogp brasile colpo diggiaMotoGP 2026. GP del Brasile. La pole è di Fabio Di Giannantonio, poi Marco Bezzecchi! Terzo Marc Márquez [CLASSIFICA]Primo e secondo posto per i piloti saliti dalla Q1. Tante cadute oggi che la pista permetteva di spingere, Bagnaia, 11°, è caduto subito, poi non ha trovato il feeling con la seconda moto. Q2 difficil ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.