In Brasile, il pilota Diggia ottiene la pole position nella gara di MotoGp, precedendo Bezzecchi e Marquez. Bagnaia si posiziona in 11ª posizione. La corsa si disputa su una pista nuova e difficile, con condizioni che richiedono massima attenzione da parte dei piloti per evitare di scivolare o cadere. La competizione si svolge a Goiania, il 21 marzo 2026.

Goiania (Brasile) 21 marzo 2026 - Una corsa a ostacoli per evitare di cadere su una pista nuova e crudele, pronta a scaricarti in ghiaia a ogni singolo errore. Alla fine festeggia Ducati, ma a sorpresa lo fa con Fabio Di Giannantonio. Il romano prima sopravvive alla battaglia della Q1, poi a sorpresa mette la sua moto del team VR46 davanti a tutti in Q2, conquistando la pole position. Dietro di lui Bezzecchi, poi Marc Marquez. Batte un colpo la Yamaha con Quartararo, davanti a Martin e Ogura. Solo undicesimo invece Bagnaia, caduto nel suo primo tentativo alla pole. Crisi nera per KTM con Acosta nono e gli altri tre piloti nelle ultime tre posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Brasile: Colpo Diggia e pole position, davanti a Bezzecchi e Marquez; Bagnaia 11°

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