Marco Bezzecchi, dopo aver conquistato la pole position e stabilito il nuovo record in qualifica, non è riuscito a migliorare nelle Sprint. Durante la gara al Mugello, il pilota ha concluso in quarta posizione, evidenziando un rendimento stagionale insufficiente nelle gare brevi. Nonostante la buona partenza, il risultato finale rimane sotto le aspettative rispetto alle prestazioni di qualificazione.

Nonostante la splendida prestazione mattutina che gli ha regalato la pole position ed il nuovo record della pista, Marco Bezzecchi continua a pagare dazio nelle Sprint e non va oltre un deludente quarto posto nella manche su distanza ridotta del Mugello. Il romagnolo dell’Aprilia è arrivato peraltro alle spalle di Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, i suoi primi inseguitori nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2026, perdendo dunque dei punti preziosi nella corsa al titolo. Il 27enne nativo di Rimini vanta una terza piazza a Le Mans come miglior risultato dell’anno in una Sprint, mentre nelle altre sei non è mai arrivato tra i primi tre ottenendo due quarti posti (uno oggi dalla pole ed uno in Brasile) ed un nono a Barcellona oltre a tre “zeri” infilati nell’ordine a Buriram, Austin e Jerez de la Frontera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi, il sabato non va: il rendimento stagionale deficitario nelle Sprint

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