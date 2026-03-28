Marco Bezzecchi che occasione persa…Seconda caduta stagionale | così è difficile vincere il Mondiale

Durante le prime tre Sprint del Mondiale MotoGP 2026, il pilota ha ottenuto un quarto posto e subito due cadute, accumulando punti persi e rendendo più difficile la corsa al titolo mondiale. Questi incidenti si sono verificati durante le sessioni di qualificazione e gara, influendo sui risultati complessivi della stagione.

Cominciano ad essere davvero tanti i punti sperperati al sabato da Marco Bezzecchi, che ha raccolto sin qui un quarto posto e due cadute nelle prime tre Sprint del Mondiale MotoGP 2026. Dopo la scivolata a Buriram ed il buon piazzamento a Goiania, quest’oggi è arrivato un nuovo passo falso nelle gare brevi per il romagnolo dell’Aprilia, che si ritrova adesso nella paradossale situazione di non essere il leader del campionato pur avendo vinto i due Gran Premi inaugurali della stagione. Uno scenario davvero anomalo, facilmente spiegabile con i soli 6 punti collezionati fino a questo momento dal Bez nelle Sprint (su un massimo di 36 disponibili) oltre alla progressiva crescita prestazionale del suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi, che occasione persa…Seconda caduta stagionale: così è difficile vincere il Mondiale Articoli correlati Marco Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia in MotoGP! Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cadeArchiviato il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, sul circuito di Goiânia restava da capire se l’esito della Sprint... Pastore non ha dubbi su Yildiz: «Rinnoverà a quella condizione. Persa l’occasione per vincere un trofeo: Juve incompleta ma sufficiente per la Champions»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Tutto quello che riguarda Marco Bezzecchi Temi più discussi: Bezzecchi ne vince 4 di fila! È solo il terzo pilota italiano a farlo nell’era MotoGP; Marco Bezzecchi non si ferma più, trionfa anche in Brasile. Dedica speciale a Roberto Lunadei; Pioggia a metà turno: svetta Johann Zarco, Marco Bezzecchi in Q1; Marco Bezzecchi trionfa anche in Brasile: chi è il pilota italiano leader del Mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi: Impeding? Rallentato perché si sono fermati tutti. Entrambe le gomme papabili in Sprint RaceMarco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP delle Americhe, terza tappa valida per il Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento in ... oasport.it Marco Bezzecchi penalizzato nel GP degli USA: cos’è successo ad Austin, i motivi della retrocessione e la nuova grigliaMarco Bezzecchi è stato penalizzato di due posizioni sulla griglia di partenza del GP degli USA, terza tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena ... oasport.it MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio cade Sulla pista di Austin Bagnaia, a lungo in testa, giunge secondo. Cadono anche Marco Bezzecchi e Marc Marque. Domenica la gara alle 22 ora italiana. Segui la cronaca - facebook.com facebook MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Di Giannantonio in pole per la Sprint Race di questa sera alle 21 Sulla pista di Austin Marco Bezzecchi, che parte per secondo, cerca il tris di vittorie, Bagnaia e Marquez in seconda fila. Domenica la gara alle 22... rainew x.com