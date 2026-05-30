L'Irpinia punta a diventare un brand unico per promuovere il territorio. La provincia di Avellino si trova tra le meno visitate d’Italia, sollevando dubbi sull’efficacia delle strategie di promozione. I fondi della Fondazione Sistema Irpinia sono stati oggetto di scrutinio riguardo a come sono stati spesi. La proposta mira a valorizzare l’identità locale e aumentare l’attrattività turistica della zona.

? Punti chiave Perché la provincia di Avellino è tra le meno visitate d'Italia?. Come sono stati spesi i milioni della Fondazione Sistema Irpinia?. Chi possiede ancora i domini web ufficiali del territorio irpino?. Come può il brand Irpinia salvare i comuni dallo spopolamento?.? In Breve Dati ISTAT 2025 posizionano la provincia tra le dieci zone meno visitate d'Italia.. Fondazione Sistema Irpinia ricevette 4 milioni di euro nel 2002 per progetti territoriali.. La squadra di calcio dell'Avellino ha ricevuto 1 milione di euro di sponsorizzazione.. Il Cammino di Guglielmo copre 320 chilometri tra Irpinia, Basilicata e Puglia.. L’appello di Marciano per un brand unico: l’Irpinia deve uscire dall’ombra della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marciano: “L’Irpinia deve diventare un brand unico per il territorio

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