Audi ha presentato una nuova strategia visiva attraverso il modello Concept-C, con l’obiettivo di distinguersi nel settore automobilistico. Il Chief Creative Officer dell’azienda ha illustrato le linee guida che guideranno il design futuro del marchio, puntando su elementi che rendano riconoscibile la casa tedesca. La strategia mira a rafforzare l’identità visiva, creando un’immagine distintiva rispetto alla concorrenza.

? Cosa sapere Il Chief Creative Officer di Audi Frascella presenta la nuova strategia visiva con Concept-C.. Il progetto mira a distinguere il marchio dalla standardizzazione tecnologica del mercato globale.. Durante la recente tavola rotonda con, il Chief Creative Officer di Audi AG, Frascella, ha delineato la nuova strategia del marchio tedesco puntando sulla salvaguardia dell’identità visiva e funzionale in un mercato globale sempre più omologato. Il designer italiano ha affrontato una fase cruciale per i Quattro Anelli, descrivendo una transizione che deve bilanciare l’evoluzione tecnologica con la necessità di non perdere le proprie radici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audi sfida l’omologazione: il design che crea un brand unico

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