Referendum Giustizia Vittorio Sgarbi torna in pubblico per votare | la foto al seggio di San Severino Marche

Vittorio Sgarbi è stato nuovamente visto in pubblico. Il critico d’arte ha votato domenica sera per il referendum sulla Giustizia a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Ad accompagnarlo alle urne c’erano la compagna, Sabrina Colle, e il suo legale di fiducia, l’avvocato Giampaolo Cicconi. Sgarbi è stato recentemente assolto dall’accusa di riciclaggio e ha chiesto di “essere lasciato in pace” dopo gli scontri con la figlia Evelina sulle sue condizioni di salute. Vittorio Sgarbi ha votato al Referendum La foto di Vittorio Sgarbi alle urne Cosa ha detto Sgarbi dopo il voto Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio Vittorio Sgarbi ha votato al Referendum Anche Vittorio Sgarbi è andato alle urne per esprimere il suo voto sul Referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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