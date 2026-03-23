San Severino Marche (Macerata), 23 marzo 2026 — Vittorio Sgarbi è tornato nella città che lo vide sindaco all’inizio degli anni Novanta per un gesto semplice ma carico di significato istituzionale: votare. Il critico d’arte si è presentato ieri sera alle 21 al seggio numero 13, allestito nella scuola della frazione di Cesolo, per partecipare al referendum sulla giustizia, scegliendo ancora una volta San Severino Marche come luogo di riferimento per esercitare il proprio diritto di cittadino. L’abbraccio a Vittorio Sgarbi e l’applauso caloroso della sua Ferrara: “Questa volta è tornato davvero” L’arrivo di Vittorio Sgarbi non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il voto di Vittorio Sgarbi al referendum, ritorno a San Severino Marche: l'arrivo ai seggi con la sciarpa rossa

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