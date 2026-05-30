Marc Puig ha confermato che l’azienda di beauty non è in vendita. Ha aggiunto che lui e la sua famiglia intendono mantenere la partecipazione azionaria a lungo termine. La dichiarazione arriva dopo voci di possibili trattative di vendita, che sono state smentite. Puig ha ribadito la volontà di continuare a controllare la società e di non considerare cambiamenti nelle quote di proprietà. La società continuerà a essere gestita con la stessa strategia e impegno.

L’azienda “non è in vendita”. Lo ha ribadito Marc Puig, sottolineando la volontà sua e della sua famiglia di restare azionista di lungo termine della società spagnola di beauty. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato inviato alla Comisión nacional del mercado de valores. Marc Puig è chiaro: “L’azienda non è in vendita”. Commentando il mancato accordo per la fusione con Estée Lauder, afferma che “La combinazione esplorata avrebbe richiesto di allineare tre aspetti chiave di una potenziale fusione: la governance, la leadership aziendale e le considerazioni economiche che riconoscessero correttamente il valore dell’azienda e risultassero eque per tutti gli stakeholder. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marc Puig rassicura: “L’azienda non è in vendita”

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