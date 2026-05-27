Contro il regolamento-azienda | il patrimonio pubblico di Pisa non è in vendita è un bene comune

Notizia in breve

La Giunta comunale di Pisa proporrà domani in Consiglio una modifica al regolamento sulla gestione del patrimonio immobiliare. La proposta prevede semplificazioni burocratiche e aggiornamenti normativi, ma si afferma che il patrimonio pubblico non è in vendita e rappresenta un bene comune. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione e tutela degli immobili pubblici, con l’obiettivo di mantenere il patrimonio come risorsa collettiva.