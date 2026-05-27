Contro il regolamento-azienda | il patrimonio pubblico di Pisa non è in vendita è un bene comune
La Giunta comunale di Pisa proporrà domani in Consiglio una modifica al regolamento sulla gestione del patrimonio immobiliare. La proposta prevede semplificazioni burocratiche e aggiornamenti normativi, ma si afferma che il patrimonio pubblico non è in vendita e rappresenta un bene comune. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione e tutela degli immobili pubblici, con l’obiettivo di mantenere il patrimonio come risorsa collettiva.
La Giunta Conti porterà domani 28 maggio in Consiglio comunale una proposta di modifica al "Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare": in realtà si tratta di un vero e proprio Regolamento in cui dietro le parole d’ordine della semplificazione burocratica e dell'adeguamento normativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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