Startech l' azienda rassicura | Stipendi in tempo con il 5 per cento in più
Startech ha confermato che i salari di maggio saranno pagati entro i tempi previsti e con un aumento del 5 per cento rispetto al consueto. Questa decisione arriva dopo che l’azienda aveva sospeso i pagamenti degli stipendi, creando preoccupazione tra i dipendenti. La società ha comunicato pubblicamente l’impegno a rispettare le scadenze e a garantire la maggiorazione promessa, in risposta alle difficoltà emerse finora. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.
Dopo lo stop agli stipendi da parte di StarTech, l'azienda conferma l’impegno a erogare nel termine ordinario le retribuzioni di maggio con l’annunciata maggiorazione del 5 per cento, per far fronte al disagio causato finora dai lavoratori. Lo riportano gli assessori regionali Alessia Rosolen. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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