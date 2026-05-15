Startech l' azienda rassicura | Stipendi in tempo con il 5 per cento in più

Startech ha confermato che i salari di maggio saranno pagati entro i tempi previsti e con un aumento del 5 per cento rispetto al consueto. Questa decisione arriva dopo che l’azienda aveva sospeso i pagamenti degli stipendi, creando preoccupazione tra i dipendenti. La società ha comunicato pubblicamente l’impegno a rispettare le scadenze e a garantire la maggiorazione promessa, in risposta alle difficoltà emerse finora. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

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