Marano Alessio Marra | La villetta comunale non resti chiusa venga affidata al terzo settore tramite bando pubblico

Notizia in breve

La villetta comunale di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, recentemente ristrutturata e inaugurata nel 2025, non deve restare chiusa o abbandonata. Alessio Marra ha chiesto che venga affidata al terzo settore attraverso un bando pubblico. La struttura, appena riqualificata, rischia di rimanere inutilizzata senza un accordo con enti del terzo settore. La proposta mira a garantire l’uso della villetta e a evitare che resti inutilizzata.