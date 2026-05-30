Marano Alessio Marra | La villetta comunale non resti chiusa venga affidata al terzo settore tramite bando pubblico
La villetta comunale di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, recentemente ristrutturata e inaugurata nel 2025, non deve restare chiusa o abbandonata. Alessio Marra ha chiesto che venga affidata al terzo settore attraverso un bando pubblico. La struttura, appena riqualificata, rischia di rimanere inutilizzata senza un accordo con enti del terzo settore. La proposta mira a garantire l’uso della villetta e a evitare che resti inutilizzata.
“La villetta comunale situata in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, recentemente ristrutturata e inaugurata nel 2025, non può rischiare di restare chiusa o abbandonata dopo gli importanti lavori effettuati. Per questo motivo rivolgo un appello alla Commissione Straordinaria affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’affidamento della struttura ad associazioni, cooperative o enti del terzo settore”. A dichiararlo è l’ex consigliere comunale Alessio Marra, che interviene sul futuro della villetta comunale evidenziando la necessità di una gestione stabile e continuativa dell’area. “È evidente – continua... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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