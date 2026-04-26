Enti del Terzo Settore hanno fino al 23 maggio per partecipare al bando pubblicato a San Paolo. La nuova gestione, prevista per i prossimi due anni, sostituirà l’attuale affidamento all’associazione Quatar ges, che si concluderà entro la fine di maggio. La procedura riguarda l’assegnazione di un servizio pubblico e coinvolge direttamente le organizzazioni che operano nel settore.

? Cosa sapere Enti del Terzo Settore hanno tempo fino al 23 maggio per il bando San Paolo.. La nuova gestione biennale sostituirà l'attuale concessione all'associazione Quatar ges entro fine maggio.. Entro il 23 maggio gli enti del Terzo Settore devono presentare le candidature per gestire le attività sociali, culturali e di aggregazione presso il centro civico di San Paolo, situato in viale Sabotino. Il bando pubblico, che segna una nuova fase operativa per il polo di aggregazione dopo l’inaugurazione avvenuta pochi mesi fa, si rivolge a realtà formalmente iscritte al Runts. Le organizzazioni possono partecipare singolarmente o attraverso raggruppamenti temporanei, purché dimostrino una solida esperienza pregressa nei settori della cultura e del tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Paolo: bando civico, scatta la sfida al Terzo Settore

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