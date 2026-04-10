A partire dal 26 aprile, Canale 5 trasmetterà in diretta il nuovo festival musicale primaverile, Tim Battiti Live Spring. L’evento, che si svolgerà a Ferrara, vedrà la partecipazione di 47 artisti. La trasmissione sarà seguita da un vasto pubblico e rappresenta una novità nel panorama degli eventi musicali trasmessi in televisione.

Il musicale primaverile si prepara a un evento di grande impatto con il debutto di Tim Battiti Live Spring, un appuntamento che porterà la musica in diretta su Canale 5 a partire dal 26 aprile. La manifestazione trasformerà Ferrara nella capitale del ritmo per tre giornate intense, vedendo protagonista un cast vastissimo di 47 artisti pronti a esibirsi in piazza davanti a un pubblico stimato in 5000 spettatori. L’impatto della musica sul territorio ferrarese e il ruolo dei grandi sponsor. La scelta di Ferrara come fulcro dell’evento non è casuale, ma risponde alla volontà di creare un punto di incontro tra grandi produzioni televisive e realtà locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara si accende: 47 star su Canale 5 per un festival unico

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